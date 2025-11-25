NIP сенсационно победила FaZe Clan на первом этапе мэйджора по CS 2

Ninjas in Pyjamas оформила важную победу над FaZe Clan на первом этапе StarLadder Budapest Major 2025, взяв верх на карте Overpass со счётом 13-8. Благодаря этой победе шведский коллектив улучшил своё положение в турнирной таблице и вышел на показатель 2:1, приблизившись к стадии плей-офф.

Для состава Финна karrigan Андерсена поражение стало вторым подряд, что существенно осложнило положение FaZe на турнире. Команда оказалась на грани вылета и теперь не имеет права на ошибку: любое следующее поражение может поставить точку в её выступлении в Будапеште.

StarLadder Budapest Major 2025 проходит в столице Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. В борьбе за чемпионский титул и внушительный призовой фонд в $ 1,25 млн участвуют 32 сильнейших коллектива мира.