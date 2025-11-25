Скидки
StarLadder Budapest Major. День 2. Групповой этап. Стрим B
Появились новые кадры продолжения «Клиники» — культовый сериал вернётся в феврале

Появились новые кадры продолжения «Клиники» — культовый сериал вернётся в феврале
Комментарии

Издание Entertainment Weekly опубликовало серию новых кадров из нового сезона «Клиники». Медицинский сериал вернётся после 15-летнего перерыва — первые эпизоды продолжения выйдут 25 февраля 2026 года.

К своим ролям вернутся Зак Брафф (Джей Ди), Дональд Фэйсон (Тёрка), Сара Чок (Эллиот), Джуди Рейес (Карла) и Джон К. Макгинли (доктор Кокс).

Новые кадры сериала «Клиника»

Фото: EW

Фото: EW

Фото: EW

10-й сезон будет посвящён повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу в силе. В продолжении «Клиники» также появятся и юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины.

Комментарии
