StarLadder Budapest Major. День 2. Групповой этап. Стрим B
17:00 Мск
Ева Грин сыграет в третьем сезоне сериала «Уэнсдей»

Ева Грин сыграет в третьем сезоне сериала «Уэнсдей»
Известная актриса Ева Грин присоединилась к съёмочной команде сериала «Уэнсдей». Звезду «Мрачных теней» и «Казино Рояль» зрители смогут увидеть в третьем сезоне шоу.

Грин досталась роль нового персонажа — тёти Офелии, светловолосой сестры Мортиши Аддамс. Примечательно, что в «Семейке Аддамс» 1960-х годов и Офелию, и Мортишу играла одна и та же актриса, используя парик.

Второй сезон «Уэнсдей» вышел в августе-сентябре. Ещё до релиза проект продлили на третий сезон, но его детали пока остаются неизвестными. Ранее Дженна Ортега рассказывала, что в следующем сезоне хотела бы увидеть больше взаимодействия с Мортишей.

