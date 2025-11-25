«Он вообще играет в CS или бухает?» Zeus жёстко прошёлся по звезде CS 2

Бывший капитан NAVI Данил Zeus Тесленко резко высказался о текущей форме Александра s1mple Костылева, который выступает за BC.Game в CS 2.

По мнению экс-киберспортсмена, легендарный снайпер утратил мотивацию и сейчас далёк от уровня, позволяющего рассчитывать на возвращение в элиту:

Судя по игре, ждать возвращения s1mple на тир-1 сцену не стоит. Он вообще играет в CS или бухает? Потеряет шанс, а потом будет жалеть. Как вернуться, если ты гуляешь? Это для него сейчас важнее. Мой опыт показал, что это ни к чему хорошему не приводит.

Контекст также играет против Костылева: BC.Game вылетела с трёх турниров подряд — ESL Challenger League Season 50, CCT Season 3 European Series #11 и JB Pro League. Команда не сумела добраться ни до одной призовой стадии, что лишь усилило разговоры о кризисе формы у s1mple и возможной паузе в его карьере.