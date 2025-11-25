«Киберспорт больше похож на мыльную оперу»: Thorin раскритиковал отношение к broky в CS 2

Аналитик и публицист Дункан Thorin Шилдс вновь вызвал бурное обсуждение в сообществе CS 2, резко высказавшись о том, как фанаты реагируют на выступления отдельных игроков. На фоне недавних результатов IEM Cologne 2025 он заявил, что общественность слишком быстро меняет мнение и порой забывает о проблемных периодах киберспортсменов:

Киберспорт больше похож на мыльную оперу, чем на спорт. Broky достаточно было хорошо отыграть IEM Cologne 2025, чтобы люди забыли, что когда-то он был проблемой, и опять стали вести себя так, будто он игрок мирового класса.

Также FaZe Clan приняла решение не общаться с медиа после матчей на мэйджоре. Даже после первой победы игроки аналогично отказались от интервью.

StarLadder Budapest Major проходит в Будапеште с 24 ноября по 14 декабря. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн. Чемпион заработает $ 500 тыс.