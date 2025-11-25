Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 2. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Киберспорт больше похож на мыльную оперу»: Thorin раскритиковал отношение к broky в CS 2

«Киберспорт больше похож на мыльную оперу»: Thorin раскритиковал отношение к broky в CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Аналитик и публицист Дункан Thorin Шилдс вновь вызвал бурное обсуждение в сообществе CS 2, резко высказавшись о том, как фанаты реагируют на выступления отдельных игроков. На фоне недавних результатов IEM Cologne 2025 он заявил, что общественность слишком быстро меняет мнение и порой забывает о проблемных периодах киберспортсменов:

Киберспорт больше похож на мыльную оперу, чем на спорт. Broky достаточно было хорошо отыграть IEM Cologne 2025, чтобы люди забыли, что когда-то он был проблемой, и опять стали вести себя так, будто он игрок мирового класса.

Также FaZe Clan приняла решение не общаться с медиа после матчей на мэйджоре. Даже после первой победы игроки аналогично отказались от интервью.

StarLadder Budapest Major проходит в Будапеште с 24 ноября по 14 декабря. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн. Чемпион заработает $ 500 тыс.

NIP сенсационно победила FaZe Clan:
NIP сенсационно победила FaZe Clan на первом этапе мэйджора по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android