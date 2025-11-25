Скидки
StarLadder Budapest Major. День 2. Групповой этап. Стрим B
Авторов аниме «Ванпанчмен» обвинили в использовании ИИ — зрители разгромили новый сезон


В Сети продолжают критиковать новый сезон популярного аниме «Ванпанчмен». После успеха первых двух сезонов (95% и 86%) третий получил лишь 5% «свежести» на сайте с отзывами Rotten Tomatoes.

Теперь зрители нашли в одной из новых серий кадр, на котором у персонажа шесть пальцев вместо пяти — обычно так ошибаются нейросети при генерации изображений и видео. Вероятнее всего, авторы «Ванпанчмена» активно использовали ИИ — хотя есть вероятность, что лишний палец нарисовал художник, а его работу проверили недостаточно тщательно.

Фото: J.C.Staff

На другом кадре художник или ИИ случайно начал рисовать третью грудь.

Ранее культовый аниматор Такаси Хасимото призвал не критиковать «Ванпанчмен», потому что это помешает мотивации авторов. Режиссёр сериала также обвинил зрителей в травле.

