StarLadder Budapest Major. День 2. Групповой этап. Стрим B
17:00 Мск
Мультфильма Зверополис 2 — отзывы, что пишут критики, стоит ли смотреть, оценки

«Один из лучших мультфильмов десятилетия»: критики хвалят «Зверополис 2» от Disney
Аудио-версия:
Комментарии

Уже 26 ноября состоится премьера «Зверополиса 2» — продолжения знаменитого мультфильма, действие которого разворачивается в городе Зверополисе, где живут самые разные животные. Тем временем критики уже посмотрели картину и опубликовали свои обзоры.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes новинку рекомендуют 93% журналистов. Они называют вторую часть достойным преемником оригинала — это всё ещё смешной, добрый и тёплый мультфильм для всей семьи. Некоторые обозреватели же назвали продолжение не настолько утончённым и выдержанным произведением, которое не привносит во франшизу ничего нового.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о мультфильме «Зверополис 2»

Смешной, трогательный и тематически насыщенный. «Зверополис 2» — один из лучших мультфильмов десятилетия.
Яркое и смешное продолжение, которое не так плотно набито событиями, как оригинальный фильм. При этом «Зверополис 2» предлагает множество изобретательных открытий и обаятельных персонажей, чтобы сделать это приключение увлекательным для зрителей.
«Зверополис 2» может показаться однообразным, но в нём достаточно свежих идей и острого чувства юмора, которые создают достойное продолжение оригинального фильма.
«Зверополис 2» — это тот самый мультфильм, который родители включают на планшете, чтобы дети смотрели во время долгой поездки на самолёте или в поезде. В этом, конечно, нет ничего плохого, но сердца и души мультфильму всё же не хватает.
«Зверополис 2» — настоящий хит для будущей аудитории. Визуальная часть остаётся ослепительной, музыка Майкла Джаккино энергична, а главная загадка мультфильма по-настоящему захватывающая.

«Зверополис 2» также доберётся до кинотеатров России — неофициальная премьера состоится 4 декабря.

