Нейросеть Grok 5 Илона Маска сыграет матч с лучшей командой в League of Legends

Миллиардер и топ-геймер Илон Маск вызвал на матч лучшую команду из людей по League of Legends, чтобы испытать новую модель своего ИИ-бота Grok 5.

Будет интересно, сможет ли Grok 5 победить лучшую команду в игре League of Legends в 2026 году с учётом важных ограничений:

он может смотреть только на монитор с помощью камеры, видя не больше, чем человек с оптимальным зрением 20/20;

задержка реакции и скорость кликов не быстрее, чем у человека.

Обратите внимание, что Grok 5 разработан так, чтобы иметь возможность играть в любую игру, просто читая инструкции и экспериментируя. Ранее OpenAI уже играл против киберспортивных команд в других дисциплинах.