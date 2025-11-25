Скидки
FlyQuest неожиданно прошла на второй этап StarLadder Budapest Major 2025 без поражений

FlyQuest неожиданно прошла на второй этап StarLadder Budapest Major 2025 без поражений
FlyQuest оформила сенсационные 3-0 на первом этапе StarLadder Budapest Major 2025 и прошла дальше, уничтожив все прогнозы и пикемы — такой уверенной игры от команды ждали далеко не все. В третьем раунде коллектив Джастина jks Сэведжа разгромил Fluxo со счётом 2:0: 13-1 на Overpass и 13-3 — на Inferno. Для бразильцев это поражение стало первым на турнире.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 1
25 ноября 2025, вторник. 19:20 МСК
FlyQuest
Окончен
2 : 0
Fluxo

FlyQuest завершает стадию без единой проигранной карты — результат, который стал одним из сюрпризов дня и серьёзно потряс пользователей, ставивших Fluxo в свои 3-0 или оставлявших FlyQuest за бортом.

Игровой день продолжит встреча M80 — NRG Esports.

StarLadder Budapest Major 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

