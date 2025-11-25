Скидки
M80 взорвала сетку турнира и оформила настоящую сенсацию на StarLadder Budapest Major 2025

Аудио-версия:
Комментарии

В вечернем противостоянии 25 ноября команда Зака XotiC Элшаниа уверенно переиграла NRG Esports, оформив сухую серию 2-0: 13-7 на Dust ll и разгромные 13-2 – на Mirage. После этой победы коллектив вышел на показатель 2-1 в рамках первого этапа, а главное — добыл путёвку во второй этап турнира, продолжив впечатляющую серию побед.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 1
25 ноября 2025, вторник. 21:10 МСК
M80
Окончен
2 : 0
NRG

Для Майкла Swisher Шмида и его состава это становится уже третьим триумфом подряд, причём каждый из них подчеркнул нарастающую мощь и сплочённость команды. Их путь на мэйджоре превращается в историю о том, как андердог превращается в реального претендента.

Напомним, StarLadder Budapest Major 2025 проходит в Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. На кону — $ 1,25 млн призового фонда и статус новой легенды CS 2.

FlyQuest неожиданно прошла на второй этап StarLadder Budapest Major 2025:
FlyQuest неожиданно прошла на второй этап StarLadder Budapest Major 2025 без поражений
