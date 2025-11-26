Расписание третьего дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2
Сегодня в Будапеште продолжится первый этап StarLadder Budapest Major 2025 — впереди матчи четвёртого раунда, где команды сделают шаг к выходу во второй этап или окажутся на грани вылета. Best-of-1 сохраняется для нейтральной сетки, а решающие встречи традиционно проходят в формате best-of-3.
Расписание игр Budapest Major 2025 на среду, 26 ноября
- 17:00. Fluxo (Бразилия) — NiP (Швеция)
- 17:00. B8 (Украина) — Legacy (Бразилия)
- 19:30. NRG (США) — Fnatic (Европа)
- 19:30. RED Canids (Бразилия) — FaZe (Европа)
- 22:00. Imperial (Бразилия) — The Huns (Монголия)
- 22:00. PARIVISION (Россия) — GamerLegion (Европа).
