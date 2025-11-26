Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 3. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание третьего дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2

Расписание третьего дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2
Комментарии

Сегодня в Будапеште продолжится первый этап StarLadder Budapest Major 2025 — впереди матчи четвёртого раунда, где команды сделают шаг к выходу во второй этап или окажутся на грани вылета. Best-of-1 сохраняется для нейтральной сетки, а решающие встречи традиционно проходят в формате best-of-3.

Расписание игр Budapest Major 2025 на среду, 26 ноября

  • 17:00. Fluxo (Бразилия) — NiP (Швеция)
  • 17:00. B8 (Украина) — Legacy (Бразилия)
  • 19:30. NRG (США) — Fnatic (Европа)
  • 19:30. RED Canids (Бразилия) — FaZe (Европа)
  • 22:00. Imperial (Бразилия) — The Huns (Монголия)
  • 22:00. PARIVISION (Россия) — GamerLegion (Европа).
FlyQuest неожиданно прошла на второй этап StarLadder Budapest Major 2025
FlyQuest неожиданно прошла на второй этап StarLadder Budapest Major 2025 без поражений
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android