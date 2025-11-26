Скидки
StarLadder Budapest Major. День 3. Групповой этап. Стрим B
«Час Пик 4» с Джеки Чаном и Крисом Такером запущен в работу

Источники Deadline подтвердили, что в работу запущен фильм «Час Пик 4». К главным ролям должны вернуться Джеки Чан и Крис Такер, которые играли ключевых персонажей в предыдущих трёх лентах.

Снимет картину Бретт Рэтнер, режиссёр прошлых частей серии, а выпустит картину Paramount Pictures. Сюжетных деталей проекта нет.

Первый фильм «Час пик» вышел в 1998 году, второй — в 2001-м, а третий — в 2007-м. Все три фильма суммарно собрали в мире $ 850 млн. Забавно, что буквально вчера стало известно, что президент США Дональд Трамп лично просил главу Paramount заняться новой частью франшизы, поскольку политик очень сильно обожает комедийные боевики 1980-х и 1990-х.

