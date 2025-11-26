Съёмки пятого сезона «Медведя» стартуют в январе 2026 года

Актёр Джереми Аллент Уайт, играющий в сериале «Медведь» главную роль, рассказал, что съёмки пятого сезона шоу стартуют приблизительно в январе 2026 года.

Премьера пятого сезона тоже состоится в 2026-м, скорее всего, летом, поскольку все предыдущие сезоны выходили именно в этот период.

Сериал «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. Ряд вещей идёт не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные и непопулярные среди работников решения, чтобы спасти заведение.

Премьера первого сезона шоу состоялась в июне 2022 года, второго — в июне 2023-го, а третий вышел в июне 2024-го.