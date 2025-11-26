Вселенную «Злой» хотят расширить после успеха второго фильма

«Злая. Часть 2» показывает в прокате ошеломительные результаты: фильм собрал $ 237 млн при бюджете примерно в $ 150 млн, то есть до окупаемости осталось не так уж и много.

Из-за успеха Universal Pictures планирует расширить вселенную «Злой» новым фильмом или сериалом. Пока неизвестно, какой конкретно проект хотят реализовать, но он станет расширением уже существующих двух фильмов.

Так, боссы Universal считают, что история Глинды и Эльфабы завершена, однако вселенная настолько обширная, что в ней можно рассказать и другие истории, связанные с этими персонажами, но не использующими их напрямую для сюжета.