Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 3. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Очень странных дел» Финн Вулфхард сыграет в комедии о каскадёрах Crash Land

Звезда «Очень странных дел» Финн Вулфхард сыграет в комедии о каскадёрах Crash Land
Комментарии

По данным Deadline, звезда «Очень странных дел» Финн Вулфхард и Гэбриел ЛаБелль исполнят главные роли в комедии о каскадёрах Crash Land.

Crash Land описывается как мрачно-юмористическая история о взрослении, в которой рассказывается о группе каскадёров-любителей из маленького городка, чьи дни проходят за выпивкой, конфликтами с местным сообществом и съёмкой грубых трюков в стиле «Чудаков». Сюжет был разработан Демпси Бриком и его давним соавтором Беном Снайдером-МакГратом.

Для Брика это будет дебютный полнометражный фильм в качестве сценариста и режиссёра. Даты выхода у грядущего фильма пока что нет.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android