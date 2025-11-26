Звезда «Очень странных дел» Финн Вулфхард сыграет в комедии о каскадёрах Crash Land

По данным Deadline, звезда «Очень странных дел» Финн Вулфхард и Гэбриел ЛаБелль исполнят главные роли в комедии о каскадёрах Crash Land.

Crash Land описывается как мрачно-юмористическая история о взрослении, в которой рассказывается о группе каскадёров-любителей из маленького городка, чьи дни проходят за выпивкой, конфликтами с местным сообществом и съёмкой грубых трюков в стиле «Чудаков». Сюжет был разработан Демпси Бриком и его давним соавтором Беном Снайдером-МакГратом.

Для Брика это будет дебютный полнометражный фильм в качестве сценариста и режиссёра. Даты выхода у грядущего фильма пока что нет.