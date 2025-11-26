Блокировка WhatsApp в России лишь вопрос времени, считают в Госдуме

Депутат Государственной думы Артем Кирьянов заявил, что блокировка WhatsApp в России лишь вопрос времени, до которого осталось не так уж и долго.

По словам политика, у создателей мессенджера было достаточно времени, чтобы наладить легальное взаимодействие с российскими органами, но этого сделано не было.

Сегодня очевидно: постоянные сбои, утечки данных и игнорирование законодательства делают использование западной платформы крайне опасным. Вывод напрашивается сам собой: блокировка этого сервиса – вопрос времени, и любые отговорки компании здесь не имеют значения. Закон есть закон, и его нужно соблюдать.

Пока что WhatsApp не запрещён в России на юридическом уровне и им можно пользоваться без проблем.