Death Stranding 2 скоро могут анонсировать на ПК

Death Stranding 2, которая вышла на PS5 в июне этого года, скоро может быть анонсирована на ПК. Игра получила возрастной рейтинг ESRB именно на компьютеры, что говорит о потенциальном скором анонсе за пределы PlayStation.

Обычно с момента выдачи рейтинга и релиза проходит несколько месяцев, так что, вероятно, выпустить тайтл на ПК могут уже в начале 2026 года. Геймеры ожидают анонс Death Stranding 2 на The Game Awards, которая состоится 11 декабря.

Death Stranding 2 — сиквел первой части, вышедшей в 2018 году. В ней Сэм продолжает заниматься своей курьерской работой вместе с друзьями из оригинала, попутно воспитывая Лу.