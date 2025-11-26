Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 3. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Death Stranding 2 скоро могут анонсировать на ПК

Death Stranding 2 скоро могут анонсировать на ПК
Комментарии

Death Stranding 2, которая вышла на PS5 в июне этого года, скоро может быть анонсирована на ПК. Игра получила возрастной рейтинг ESRB именно на компьютеры, что говорит о потенциальном скором анонсе за пределы PlayStation.

Обычно с момента выдачи рейтинга и релиза проходит несколько месяцев, так что, вероятно, выпустить тайтл на ПК могут уже в начале 2026 года. Геймеры ожидают анонс Death Stranding 2 на The Game Awards, которая состоится 11 декабря.

Death Stranding 2 — сиквел первой части, вышедшей в 2018 году. В ней Сэм продолжает заниматься своей курьерской работой вместе с друзьями из оригинала, попутно воспитывая Лу.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android