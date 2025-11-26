«Цвет волос может меняться»: Сэди Синк — о том, кого она играет в «Человеке-пауке 4»

Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк играет неизвестную роль в «Человеке-пауке 4» c Томом Холландом. Во время интервью она рассказала, что знает о всех фанатских теориях касательно её героини.

По словам Синк, людям не стоит забывать, что цвет волос можно изменить, намекая, что её персонаж не обязательно должен быть рыжий. Самая популярная теория как раз гласила, что Сэди сыграет Джин Грей и станет членом команды новых Людей Икс.

Многие забывают, что цвет волос может меняться, но да, я понимаю все теории, я читала их.

Кинокомикс должен выйти в прокат 31 июля 2026 года. В фильме также снимаются Зендея, Марк Руффало, Джейкоб Баталон, Джон Бернтал, Майкл Мэндо.