В сериале по Assassin's Creed сыграет Тоби Уоллес
По данным Deadline, актёр Тоби Уоллес, известный по «Эйфории», «Молочным зубам», «Обществу» и другим проектам, пополнил актёрский состав сериала по видеоигровой франшизе Assassin's Creed.
Кого конкретно сыграет Уоллес, не говорят. Неизвестен и сеттинг шоу, и то, какую именно часть авторы выберут для экранизации. Вероятно, что создатели могут придумать и собственную историю, поскольку, по данным источников издания, в проекте появятся персонажи, которых ранее не было во франшизе.
Съемки сериала должны начаться в Италии в 2026 году. Других подробностей пока что нет, как и даты выхода. Шоу выпустят на Netflix.
