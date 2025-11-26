В сериале по Assassin's Creed сыграет Тоби Уоллес

По данным Deadline, актёр Тоби Уоллес, известный по «Эйфории», «Молочным зубам», «Обществу» и другим проектам, пополнил актёрский состав сериала по видеоигровой франшизе Assassin's Creed.

Кого конкретно сыграет Уоллес, не говорят. Неизвестен и сеттинг шоу, и то, какую именно часть авторы выберут для экранизации. Вероятно, что создатели могут придумать и собственную историю, поскольку, по данным источников издания, в проекте появятся персонажи, которых ранее не было во франшизе.

Съемки сериала должны начаться в Италии в 2026 году. Других подробностей пока что нет, как и даты выхода. Шоу выпустят на Netflix.