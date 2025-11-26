Финальный эпизод атмосферной выживалки The Long Dark выйдет 31 марта 2026 года

Студия Hinterland заявила, что пятый и последний эпизод атмосферного сурвайвала The Long Dark выйдет 31 марта 2026 года. Вместе с этим показали и первый тизер-трейлер грядущего продолжения.

В ролике можно увидеть новые локации, которые предстоит изучить, а ещё послушать рассказчика, который вводит в курс дела.

Видео доступно на YouTube-канале Hinterland. Права на видео принадлежат Hinterland.

The Long Dark представляет собой сурвайвал в суровых холодных условиях: героям нужно искать питание, тёплые вещи, греться у источников тепла и отбиваться от враждебных животных. Игра доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК.