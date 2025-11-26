Скидки
StarLadder Budapest Major. День 3. Групповой этап. Стрим B
Появились свежие кадры «Битвы моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским

«Централ Партнёршип» опубликовала несколько свежих кадров фильма «Битва моторов». На них можно увидеть Юру Борисова, Ивана Янковского и различные автомобили.

Свежие кадры «Битвы моторов»

Фото: «Централ Партнёршип»

Фото: «Централ Партнёршип»

Фото: «Централ Партнёршип»

Фото: «Централ Партнёршип»

Фото: «Централ Партнёршип»

Главным героем ленты выступит Андрей Нагель — энтузиаст и первопроходец отечественного автомобилестроения, который в начале XX века взялся за разработку и выпуск первых автомобилей «Руссо-Балт». Его союзником стал талантливый инженер Дмитрий Бондарев, а главным испытанием – ралли Монте-Карло.

Режиссёром «Битвы моторов» выступает Илья Маланин («Ненормальный»). «Битва моторов» выйдет в российский прокат 8 октября 2026 года.

