Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 3. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Очень странные дела» поставили рекорд Netflix — все сезоны вошли в топ-10 по просмотрам

«Очень странные дела» поставили рекорд Netflix — все сезоны вошли в топ-10 по просмотрам
Комментарии

Уже ночью 27 ноября состоится премьера пятого сезона «Очень странных дел». Будущие четыре эпизода положат начало большому финалу, который продолжится в конце декабря и завершится 1 января.

Тем временем зрители уже вовсю готовятся к будущему просмотру. За неделю с 17 по 23 ноября все четыре сезона шоу вошли в топ-10 самых популярных англоязычных сериалов Netflix — это абсолютный рекорд в истории онлайн-кинотеатра.

Больше всего просмотров набрал первый сезон (4,1 млн), далее идут четвёртый сезон (3,3 млн), второй и третий (по 3,1 млн). Ожидается, что премьера пятого сезона «Очень странных дел» станет огромным событием для Netflix — данные о просмотрах появятся 3 декабря.

Материалы по теме
Расписание выхода пятого сезона сериала «Очень странные дела» от Netflix
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android