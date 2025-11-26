Состоялась мировая премьера мультфильма «Зверополис 2»

Сегодня в кинотеатрах всего мира вышел мультфильм «Зверополис 2». В России показов пока нет, поскольку Disney временно приостановила деятельность в стране.

«Зверополис 2» — продолжение знаменитого мультфильма, действие которого разворачивается в городе Зверополисе, где живут самые разные животные. Сюжет ленты вновь сосредоточится на зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции.

Мультфильм уже получил высокие оценки критиков, которые остались от него в полном восторге.