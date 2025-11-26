Apple отменила выход сериала «Охота» из-за обвинений в плагиате

Компания Apple отменила выход сериала «Охота» — шоу должно было выйти 3 декабря. Релизу проекта помешали обвинения в плагиате: утверждается, что создатель шоу Седрик Анж во многом использовал сюжет романа Shoot («Стрельба») Дугласа Фэрбэрна, который в 1976 году получил экранизацию.

Будущий сериал рассказывает историю друзей, которые отправляются на охоту, но неожиданно подвергаются атаке и вступают в перестрелку с другой группой охотников. Убив одного из нападавших, мужчины сбегают. Позже герои выясняют, что за ними начинают охоту.

Сейчас в Apple начали расследование происходящего — сериал «Охота» и его упоминания скрыли с сайта онлайн-кинотеатра Apple TV. Вполне возможно, шоу уже никогда не выйдет в свет.