Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 3. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Apple отменила выход сериала «Охота» из-за обвинений в плагиате

Apple отменила выход сериала «Охота» из-за обвинений в плагиате
Комментарии

Компания Apple отменила выход сериала «Охота» — шоу должно было выйти 3 декабря. Релизу проекта помешали обвинения в плагиате: утверждается, что создатель шоу Седрик Анж во многом использовал сюжет романа Shoot («Стрельба») Дугласа Фэрбэрна, который в 1976 году получил экранизацию.

Будущий сериал рассказывает историю друзей, которые отправляются на охоту, но неожиданно подвергаются атаке и вступают в перестрелку с другой группой охотников. Убив одного из нападавших, мужчины сбегают. Позже герои выясняют, что за ними начинают охоту.

Сейчас в Apple начали расследование происходящего — сериал «Охота» и его упоминания скрыли с сайта онлайн-кинотеатра Apple TV. Вполне возможно, шоу уже никогда не выйдет в свет.

Ещё один скандал в Apple
Cериал «Савант» могут отменить — его премьеру отложили месяц назад перед самым релизом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android