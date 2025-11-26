Скидки
StarLadder Budapest Major. День 3. Групповой этап. Стрим B
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Маколей Калкин предложил идею для продолжения «Один дома» — он сыграет злодея

Маколей Калкин предложил идею для продолжения «Один дома» — он сыграет злодея
Кадр из сериала «Куколка»
Американский актёр Маколей Калкин оказался не против вернуться во вселенную «Один дома». В последний раз звезда Голливуда играл во франшизе в далёком детстве, однако сейчас он готов сыграть в продолжении культовой серии.

45-летний Калкин даже предложил интересную идею для сиквела — в нём он сыграет роль плохого отца, которого собственный ребёнок выгоняет на улицу и расставляет для него домашние ловушки.

У меня появилась идея для нового «Один дома». Я играю либо вдовца, либо разведённого отца. Я воспитываю ребёнка. Я очень усердно работаю, не уделяю должного внимания сыну, и ребёнок начинает злиться на меня, после чего выгоняет меня из дома. Сын Кевина Маккалистера не пускает героя домой — и даже ставит ловушки для него. Дом превращается в метафору наших отношений.

Пока неясно, предлагал ли он подобную идею студии 20th Century Studios — права на франшизу принадлежат именно ей. Вполне возможно, в компании уже связались с Калкином для обсуждения сюжета возможного продолжения.

