Фильм 28 лет спустя: Храм костей — дата выхода, когда выйдет, постер, сюжет, актёры

Мрачный постер фильма ужасов «28 лет спустя: Храм костей» — премьера 16 января
Кинокомпания Sony Pictures представила новый постер фильма «28 лет спустя: Храм костей». В этот раз это стилизованный кадр с главными героями будущей картины и слоганом «Страх — это новая вера». Премьера ленты состоится 16 января 2026 года.

Фото: Sony Pictures

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. События «Храма костей» развернутся после сюжета первого фильма и выступят мостом для финала будущей трилогии.

Главные роли в ленте сыграли Джоди Комер («Убивая Еву»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Джек О’Коннелл («Феррари»). Режиссёром выступила Ниа ДаКоста («Капитан Марвел 2»).

