Фильм «Походу любовь» выйдет онлайн 30 ноября — драма выиграла награды в Англии и США

Студия ID Production и онлайн-кинотеатр Kion назвали дату цифрового релиза фильма «Походу любовь». Мелодрама появится в российских стримингах Kion, Wink, «Иви» и Okko уже 30 ноября.

«Походу любовь» рассказывает историю молодой девушки, чья первая поездка в Санкт-Петербург оборачивается настоящим приключением с художником и его другом-музыкантом. Главные роли в ленте исполнили Анна Завтур («Лихие»), Кузьма Котрелёв («Дети перемен») и Сергей Горошко («Майор Гром»).

Премьера фильма «Походу любовь» в России состоялась 27 марта 2025 года. Режиссёром картины выступила Яна Климова-Юсупова («Слишком хорошая Анна и ещё три истории о нас»). Ранее лента выиграла множество наград на кинофестивалях в Англии и США.