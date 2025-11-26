«Он сияет в этом фильме»: Вин Дизель — о Дуэйне Джонсоне в «Крушащей машине»

Звезда серии фильмов «Форсаж» Вин Дизель поделился своим впечатлением от просмотра «Крушащей машины» с Дуэйном Джонсоном. Он опубликовал пост с похвалой картины на своей странице в соцсети.

Артист рассказал, что он лично был знаком с Марком Керром, которого сыграл в биографической ленте Джонсон. Дизель отметил, что тренировался с бойцом во время подготовки к боевику «Три икса» 2002 года и сохранял с ним тёплые отношения. Актёр также похвалил Дуэйна Джонсона, вспоминая совместные съёмки в «Форсажах» и назвав его игру в «Крушащей машине» сияющей.

С Марком Керром я тренировался для фильма «Три икса» в 2002 году. Как ни странно, он был моим другом с самого начала моей карьеры в боевике. И позвольте мне отдать должное Дуэйну Джонсону. Люди хотели, чтобы мы сыграли вместе. Когда он начал играть Хоббса в «Форсаже», он сделал это с полной самоотдачей и оставил неизгладимый след в зале славы персонажей Universal. В «Крушащей машине» он вернул нас в прошлое и сиял, делая это.

Вин Дизель и Дуэйн Джонсон ранее были в ссоре, начиная с 2016 года. Актёры не поладили на съёмках «Форсажа», из-за чего Джонсон оскорбил партнёра в соцсетях. В 2023 году выяснилось, что звёзды боевиков помирились. Судя по публикации Дизеля, от конфликта ничего не осталось.

«Крушащая машина» рассказывает историю бойца ММА Марка Керра, который построил успешную спортивную карьеру в конце 1990-х. Драма повествует о трудностях в жизни мужчины — его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с Доун Стэплс. Картину высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 70% свежести от обозревателей и 74% от зрителей.