В клиенте League of Legends нашли упоминания 16 новых скинов к старту сезона-2026

Инсайдер Big Bad Bear заметил в тестовом клиенте League of Legends блок новых строк, которые указывают на серию скинов для первых патчей сезона 2026 года. Сезон стартует в январе, и, судя по утечке, Riot Games готовит крупное обновление косметики.

В файлах клиента появились записи формата 2026_S1A1_Skins — обычно так помечаются будущие линейки образов. По данным инсайдера, новые скины получат Эш, Брайер, Кейтлин, Камилла, Галио, Джейс, Катарина, Лиллия, Наутилус, Орн, Поппи, Самира, Серафина, Ясуо, Юми и Зиггс.

Кроме списков, в клиенте нашли и ранние концепты, визуально напоминающие демасийскую стилистику. Это может быть темой одной из линеек. В ролике инсайдера также говорится, что празднование китайского Нового года в 2026-м может стартовать раньше обычного.

Подобные находки в клиенте часто подтверждались официально. Более детальная информация может появиться ближе к концу текущего сезона или в первых девлогах следующего года.

