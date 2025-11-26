Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 3. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым по пьесе «Снегурочка»

Вышел трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым по пьесе «Снегурочка»
Аудио-версия:
Комментарии

Компания «Кинотека» представила трейлер фильма «Холодное сердце». Сказочную картину покажут на фестивале «Зимний» в декабре. Дата выхода в российский прокат пока неизвестна.

Видео доступно во VK-группе «кино про тебя». Права на видео принадлежат «Кинотека».

Лента представляет собой экранизацию пьесы Александра Островского «Снегурочка». Фильм рассказывает о деревне, в которой живёт Снегурочка. Персонажей сказки переосмыслили в современных реалиях: Бобыль и Бобылиха теперь станционные смотрители, царь Берендей — сторож, а Лель — модный диджей. Не изменилась только Снегурочка, которая способна влюблять в себя окружающих.

Главные роли сыграли Мария Кошина («Здоровый человек»), Никита Кологривый («По щучьему велению») и Слава Копейкин («Слово пацана. Кровь на асфальте»). Режиссёром выступил Владимир Котт — постановщик фильмов «Карп отмороженный» и «Мама».

Что сейчас можно посмотреть в кино:
Фокусники с пластмассовыми лицами. Обзор фильма «Иллюзия обмана 3»
Фокусники с пластмассовыми лицами. Обзор фильма «Иллюзия обмана 3»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android