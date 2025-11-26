В России стартовали продажи планшета Poco Pad M1 с большой батареей и Dolby Atmos

Компания diHouse, которая выступает дистрибьютором устройств Xiaomi и POCO, объявила, что в России стартовали продажи планшета Poco Pad M1. Устройство уже доступно в сером и синем цветах в российских магазинах.

Фото: Xiaomi

Планшет оснащён 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5К и с частотой до 120 Гц. Гаджет также обладает четырьмя динамиками с Dolby Atmos. Ёмкость аккумулятора Poco Pad M1 составляет 12 тыс. мАч, из-за чего устройство может работать более 80 дней в режиме ожидания. Работает планшет на операционной системе Xiaomi HyperOS.

Poco Pad M1 доступен в конфигурации 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти. В гаджете также доступна возможность установки карты памяти объёмом до 2 ТБ. Рекомендуемая стоимость устройства составляет 29 990 рублей.