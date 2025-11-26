Скидки
StarLadder Budapest Major. День 3. Групповой этап. Стрим B
17:00 Мск
Фильм «Достать ножи 3: Проснись, мертвец» вышел в некоторых кинотеатрах США

Фильм «Достать ножи 3: Проснись, мертвец» вышел в некоторых кинотеатрах США
26 ноября состоялась премьера фильма «Достать ножи 3: Проснись, мертвец» в ограниченном прокате. Детектив уже можно посмотреть в некоторых кинотеатрах США. На стриминговом сервисе Netflix картина выйдет 12 декабря.

Триквел знаменитой детективной серии рассказывает о новом неразрешимом деле в карьере детектива Бенуа Бланка. В этот раз в преступлении как-то замешана местная церковь. Главную роль вновь воплотил Дэниел Крейг («Не время умирать»).

В фильме также сыграли Томас Хейден Чёрч (Песочный человек из «Человека-паука»), Джереми Реннер (Соколиный глаз из «Мстителей»), Джош Бролин (Танос из «Мстителей»), Кейли Спейни («Чужой: Ромул»), Эндрю Скотт («Шерлок») и Мила Кунис («Чёрный лебедь»). Режиссёром выступил автор прошлых частей серии Райан Джонсон. Триквел серии «Достать ножи» высоко оценили критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 95% свежести.

