StarLadder Budapest Major. День 3. Групповой этап. Стрим B
Героиня Сидни Суини в третьем сезоне «Эйфории» станет звездой OnlyFans — СМИ

Аудио-версия:
Издание Omelete и ряд зарубежных СМИ раскрыли подробности сюжета третьего сезона знаменитого сериала «Эйфория». По данным изданий, компания HBO провела закрытую презентацию продолжения проекта, где показала тизер грядущего сезона.

Зарубежные порталы сообщили, что в ролике показали сцену с героиней Сидни Суини по имени Кэсси Ховард. В эпизоде девушка делает провокационные фотографии, которые впоследствии загружает на свою страницу в сервисе для взрослых OnlyFans. При этом официально HBO о подобных подробностях не сообщало, а издание Omelete вскоре удалило публикацию.

«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором, помимо Суини, исполняют Зендея, Джейкоб Элорди и другие популярные актёры. Изначально третий сезон должен был выйти ещё в начале 2025 года, однако производство отложили из-за забастовок сценаристов и занятости основного каста. Теперь премьера продолжения состоится весной 2026 года.

О новом фильме с Сидни Суини в главной роли:
Лучшая роль Сидни Суини с замахом на «Оскар»: обзор фильма «Кристи»
