Анонс ремейка Sublustrum — культового квеста от российских авторов

Российская студия Phantomery Interactive представила первый трейлер ремейка культовой Sublustrum. Обновлённая игра выйдет на ПК и консолях осенью 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Sublustrum. Права на видео принадлежат Phantomery Interactive.

Сюжет проекта 2008 года повествует о писателе, который пытается раскрыть загадочное исчезновение своего брата-учёного. Параллельно он должен понять назначение странного устройства, оставленного братом. Постепенно герой начинает теряться в пространстве между сном и реальностью.

Фото: Phantomery Interactive

Фото: Phantomery Interactive

Фото: Phantomery Interactive

Sublustrum представляет собой квест от первого лица. Игроку предстоит исследовать мир, решать головоломки и собирать предметы, чтобы продвинуться по сюжету. Разработчики рассказали, что оригинальная игра была экспериментом, где повествование, изображение и звук смешивались в целостный психологический проект. В ремейке полностью обновили графику и аудиосопровождение, чтобы сделать погружение игроков более качественным.