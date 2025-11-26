Скидки
StarLadder Budapest Major. День 3. Групповой этап. Стрим B
17:00 Мск
Главная Чемп.Play Новости

Собаку Инди из хоррора «Глазами пса» номинировали на премию Astra Film Awards — 2025

Стали известны номинанты американской кинопремии Astra Film Awards в 2025 году. За одну из наград поборется собака Инди из знаменитого фильма ужасов «Глазами пса».

Так, Индиана получил номинацию в категории «Лучшая роль в фильме ужасов или триллере». На награду также претендуют Итан Хоук за фильм «Чёрный телефон 2», Элисон Бри за хоррор «Одно целое» и другие представители жанра 2025 года.

Номинанты в категории «Лучшая роль в фильме ужасов или триллере» на Astra Film Awards — 2025:

  • Собака Индиана («Глазами пса»);
  • Элфи Уильямс («28 лет спустя»);
  • Элисон Бри («Одно целое»);
  • Итан Хоук («Чёрный телефон 2»);
  • Салли Хокинс («Верни её из мёртвых»);
  • Софи Тэтчер («Компаньон»).

«Глазами пса» повествует о псе по кличке Инди, который переезжает на одинокую ферму вместе со своим хозяином. Однажды он начинает видеть призраков и другие сверхъестественные явления, которые угрожают владельцу питомца Тоду. Теперь Инди предстоит самостоятельно сразиться со злом, чтобы спасти свою семью. Хоррор примечателен тем, что снят полностью от лица собаки.

Каким получился фильм ужасов «Глазами пса»:
Хоррор от лица собаки: почему стоит посмотреть фильм «Глазами пса»
