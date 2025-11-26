Скидки
StarLadder Budapest Major. День 3. Групповой этап. Стрим B
17:00 Мск
В Москве прошёл премьерный показ аниме-фильма «Стометровка»
24 ноября в Москве кинопрокатная компания «Русский Репортаж» провела зрительский показ спортивного аниме-фильма «Стометровка». На показе присутствовали не только зрители, но и профессиональные спортсмены. В широкий российский прокат аниме выйдет с 27 ноября.

Фото: «Чемпионат»

Главным героем «Стометровки» выступает талантливый бегун Тогаси, которому нет равных в спринте. Его жизнь меняется, когда у него появляется конкурент по имени Комия, который обладает железной волей, но не имеет техники бега. Дружба героев постепенно превращается в ожесточённое соперничество.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Одного из персонажей, по имени Кайдо, озвучил директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов. На мероприятии также присутствовали многократный чемпионы России Фёдор Иванов, Кристина Макаренко и Елена Седова. После просмотра аниме спортсмены и зрители обсудили увиденный фильм.

