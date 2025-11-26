Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 3. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Вы точно его увидите». Бенедикт Камбербэтч — о возвращении Доктора Стрэнджа в Marvel

«Вы точно его увидите». Бенедикт Камбербэтч — о возвращении Доктора Стрэнджа в Marvel
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Collider взяло интервью у знаменитого актёра Бенедикта Камбербэтча. Он рассказал о возвращении к роли Доктора Стрэнджа в будущих фильмах Marvel.

По словам артиста, популярный чародей обязательно вернётся. При этом Камбербэтч не стал рассказывать, когда это случится.

У меня есть больше чем догадки, но рассказать о них не могу. Доктор Стрэндж вернётся. Вы точно его увидите.

Последний раз Камбербэтч появлялся в образе знаменитого супергероя в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» 2022 года. Картину высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 73% свежести от обозревателей и 85% от критиков. Не исключено, что персонаж появится в грядущем проекте «Мстители: Судный день», премьера которого состоится 18 декабря 2026 года.

О персонаже из Людей Икс в предстоящих «Мстителях»:
У Зверя и Мистера Фантастика будет много общих черт в «Мстителях: Судный день»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android