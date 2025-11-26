NiP и B8 прошли во вторую стадию StarLadder Budapest Major 2025

Ninjas in Pyjamas и B8 Esports стали следующими участниками второго этапа StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2, оформив выход после уверенных побед в корзине 2-1.

NiP обыграли Fluxo со счётом 2:0 — 13:5 на Nuke и 13:5 на Train. Команда Марко Snappi Пфайффера без особых проблем закрыла серию и гарантировала себе место во втором этапе. Fluxo продолжит борьбу в корзине 2-2 и 27 ноября сыграет матч за выживание.

B8 Esports в параллельном матче также взяла своё, победив Legacy 2:0. Коллектив закрыл Dust 2 на 16:12 и уверенно довёл дело до победы на Mirage — 13:5. Legacy, как и Fluxo, отправилась в решающий раунд 2-2, где 27 ноября сыграет за последний шанс пройти дальше.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.