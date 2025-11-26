Скидки
«Триумфальный детектив». Критики в восторге от фильма «Достать ножи 3: Проснись, мертвец»

«Триумфальный детектив». Критики в восторге от фильма «Достать ножи 3: Проснись, мертвец»
Аудио-версия:
12 декабря состоится онлайн-премьера фильма «Достать ножи 3: Проснись, мертвец» — нового детектива от Райана Джонсона, с Дэниэлом Крэйгом в главной роли. Критики уже посмотрели картину и с восторгом приняли её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 95% свежести.

Большинство обозревателей хвалят новую ленту Райана Джонсона, называя постановщика Агатой Кристи среди современных детективных фильмов. По мнению некоторых критиков, запутанный сюжет заставляет зрителей задумываться над каждой деталью, которые изучает блистательный Дэниэл Крэйг. Ругают картину за слишком большое количество сюжетных линий, которые к финалу не приобретают никакого смысла.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Достать ножи 3: Проснись, мертвец»:

Третья работа Райана Джонсона с забавным детективом Бенуа Бланком, который становится, возможно, самым запоминающимся оригинальным новым киноперсонажем за последние десятилетия. Картина представляет собой мрачно-смешную готическую историю, перенесённую в современную американскую атмосферу.
Фильм, который очень интересно смотреть, поскольку он разворачивается у вас на глазах и даже оставляет после себя пищу для размышлений.
«Проснись, мертвец» — ещё один триумфальный детектив от Райана Джонсона, прекрасное сочетание сложных тем и динамичного повествования в захватывающем дух триллере.
Весёлый, смешной и феноменальный — всё это можно сказать про последний фильм трилогии Бенуа Бланка. Режиссёр Райан Джоносн подтверждает себя в качестве Агаты Кристи детективного кино.
Поклонникам франшизы, вероятно, понравится эта часть. Но не думаю, что она хорошо раскрывает подсказки и тайны, которые задаются по сюжету фильма, картина требует слишком много объяснений, чтобы она приобрела хоть какой-то смысл.

«Проснись, мертвец» рассказывает о новом неразрешимом деле в карьере детектива Бенуа Бланка. В этот раз в преступлении как-то замешана местная церковь. Картина уже вышла в ограниченный прокат США.

