В декабре в PS Plus подарят The Outlast Trials, LEGO Horizon, Killing Floor 3 и Neon White

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в декабре 2025 года. Все игры можно будет забрать с 2 декабря.

В этот раз в сервис добавят четыре проекта: приключение LEGO Horizon Adventures, зомби-шутер Killing Floor 3, хоррор The Outlast Trials, экшен Synduality Echo of Ada и платформер Neon White.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в декабре 2025 года

LEGO Horizon Adventures — LEGO-версия культовой Horizon Zero Dawn

— LEGO-версия культовой Horizon Zero Dawn Killing Floor 3 — шутер про отстрел множества зомби

— шутер про отстрел множества зомби The Outlast Trials — кооперативный хоррор от студии Red Barrels

— кооперативный хоррор от студии Red Barrels Synduality Echo of Ada — лутер-шутер от Bandai Namco

— лутер-шутер от Bandai Namco Neon White — хитовый платформер-рогалик от Annapurna.