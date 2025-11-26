Скидки
Бесплатные игры PS Plus Essential на декабрь 2025 года — The Outlast Trials, LEGO Horizon, Killing Floor 3 и Neon White

В декабре в PS Plus подарят The Outlast Trials, LEGO Horizon, Killing Floor 3 и Neon White
Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в декабре 2025 года. Все игры можно будет забрать с 2 декабря.

В этот раз в сервис добавят четыре проекта: приключение LEGO Horizon Adventures, зомби-шутер Killing Floor 3, хоррор The Outlast Trials, экшен Synduality Echo of Ada и платформер Neon White.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в декабре 2025 года

  • LEGO Horizon Adventures — LEGO-версия культовой Horizon Zero Dawn
  • Killing Floor 3 — шутер про отстрел множества зомби
  • The Outlast Trials — кооперативный хоррор от студии Red Barrels
  • Synduality Echo of Ada — лутер-шутер от Bandai Namco
  • Neon White — хитовый платформер-рогалик от Annapurna.

Фото: Sony

