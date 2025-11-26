Скидки
Продажи Cyberpunk 2077 достигли 35 млн копий

Компания CD Projekt представила финансовый отчёт по итогам третьего квартала 2025 года. Студия сообщила, что продажи видеоигры Cyberpunk 2077 достигли 35 млн копий.

Фото: CD Projekt

Такого результата проект добился практически за пять лет после выхода — релиз игры состоялся в декабре 2020 года. На рост продаж повлиял выход различных обновлений, а также порт на консоль Nintendo Switch 2. При этом дополнение Phantom Liberty с Идрисом Эльбой достигло свыше 10 млн купленных копий.

В отчёте CD Projekt также отмечено, что команды разработчиков будущих проектов студии продолжают расширяться. Продолжением Cyberpunk занимаются уже 135 сотрудников, а разработкой «Ведьмака 4» — 447 человек.

Сиквел Cyberpunk 2077 под рабочим названием Project Orion пока не имеет даты выхода. Ранее создатель оригинальной настольной игры заявил, что знает как вернуть персонажа Киану Ривза в продолжении.

О потенциальном возвращении Джонни Сильверхенда в сиквеле Cyberpunk:
Автор Cyberpunk 2077 планирует вернуть Киану Ривза во второй части игры
