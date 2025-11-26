Скидки
Лара Крофт из Tomb Raider установила сразу два рекорда в Книге рекордов Гиннесса

Лара Крофт из Tomb Raider установила сразу два рекорда в Книге рекордов Гиннесса
Аудио-версия:
Комментарии

Видеоигровая серия Tomb Raider вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Франшиза игр про Лару Крофт получила сразу два признания в мировых рекордах.

Фото: Книга рекордов Гиннеса

Так, серия стала самой продаваемой видеоигровой франшизой с женщиной в главной роли — с момента выхода первой игры в 1996 году в совокупности было продано свыше 100 млн копий. Кроме того, знаменитая героиня вошла в Книгу рекордов Гиннеса как персонаж, который больше всего появлялся на обложках различных журналов. Всего, по состоянию на апрель 2025 года, Крофт была запечатлена аж на 2300 обложках.

Глава студии Crystal Dynamics Скотт Амос отметил, что для разработчиков стало большой честью появление серии в знаменитой книге рекордов.

Как преданные поклонники Лары Крофт мы были невероятно рады возможности присоединиться к сообществу Tomb Raider на протяжении многих лет. Она вдохновляла нас на протяжении почти трёх десятилетий, для нас большая честь, что её наследие отмечено в Книге рекордов Гиннесса.

В серию Tomb Raider вошло более 20 игр вышедших на различных платформах. Кроме того, героиня получила несколько экранизаций, среди которых дилогия с Анджелиной Джоли и мультсериал от Netflix. Последней основной игрой в серии стала Shadow of the Tomb Raider, вышедшая в 2018 году.

Трейлер продолжения мультсериала о Ларе Крофт:
Видео
Вышел трейлер второго сезона мультсериала «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт»
