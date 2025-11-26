Apple может обойти Samsung на рынке смартфонов благодаря iPhone 17 — впервые за 14 лет

Издание Bloomberg, со ссылкой на аналитическую компанию Counterpoint Research, сообщило, что Apple может стать самым крупным производителем на рынке смартфонов. По данным исследователей, компания может обойти Samsung впервые за 14 лет.

Так, на рост Apple среди производителей смартфонов повлиял успешный выпуск iPhone 17. В 2025 году поставки новой линейки гаджетов должны вырасти примерно на 10%. При этом рост продаж Samsung увеличится только на 4,6% по информации аналитиков.

Успех iPhone 17, а также слабый курс доллара, станет причиной того, что Apple выйдет на первое место среди компаний на рынке смартфонов впервые с 2011 года. Аналитики прогнозируют рост их доли до 19,4%. Эксперты уверены, что Apple будет доминировать среди других компаний до 2029 года. На успешные продажи повлияет, в том числе выпуск складного iPhone в 2026 году.