Fnatic прошла на второй этап StarLadder Budapest Major — 2025
Fnatic одолела NRG в матче за выход на второй этап на StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Противостояние завершилось со счётом 2:1 — 3:13 на Mirage, 13:10 на Inferno и 13:9 на Dust 2.
CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 1
26 ноября 2025, среда. 19:15 МСК
NRG
Окончен
1 : 2
Fnatic
По итогам матча команда Родиона fear Смика прошла на второй этап мэйджора. Ранее сегодня туда прошли Ninjas in Pyjamas и B8 Esports. У NRG, в свою очередь, остаётся последний шанс пройти дальше.
Игровой день продолжат матчи Imperial/The Huns и PARIVISION/GamerLegion.
StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.
