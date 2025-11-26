Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 3. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дополнение Midnight для World of Warcraft выйдет 2 марта — детали аддона

Дополнение Midnight для World of Warcraft выйдет 2 марта — детали аддона
Комментарии

Компания Blizzard раскрыла дату выхода Midnight — следующего крупного дополнения для World of Warcraft. Релиз аддона состоится уже 2 марта — предзаказы уже доступны в магазине Battle.net.

Видео доступно на YouTube-канале World of Warcraft. Права на видео принадлежат Blizzard.

События Midnight продолжат «Сагу о душе мира» в мире WoW и расскажут об Араторе, сыне знаменитой Аллерии Ветрокрылой. Игроков ждут новые локации — переработанные старые и полностью новые — возможность приобрести и обустроить собственный дом в Азероте, восемь новый данжей и три больших рейда.

Кроме того, с выходом Midnight максимальный уровень в MMORPG станет 90-м, в игре появятся новые таланты, улучшенный интерфейс и другие нововведения.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android