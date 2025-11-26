FaZe Clan осталась в одном матче до выхода во второй этап StarLadder Budapest Major — 2025

Европейскому составу FaZe Clan удалось справиться с топ-60 командой Red Canids в четвёртом раунде StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Матч завершился со счётом 2:1 — 7:13 на Mirage, 19:17 на Nuke и 13:5 на Inferno.

Победа позволила команде Финна karrigan Андерсена выйти в посев 2-2, в то время как Red Canids покинула мэйджор. Завтра, в финальном раунде, команде предстоит сразиться за возможность пройти на следующую стадию.

Четвёртый раунд продолжат матчи Imperial/The Huns и PARIVISION/GamerLegion.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.