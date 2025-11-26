Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 3. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

FaZe Clan осталась в одном матче до выхода во второй этап StarLadder Budapest Major — 2025

FaZe Clan осталась в одном матче до выхода во второй этап StarLadder Budapest Major — 2025
Комментарии

Европейскому составу FaZe Clan удалось справиться с топ-60 командой Red Canids в четвёртом раунде StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Матч завершился со счётом 2:1 — 7:13 на Mirage, 19:17 на Nuke и 13:5 на Inferno.

Победа позволила команде Финна karrigan Андерсена выйти в посев 2-2, в то время как Red Canids покинула мэйджор. Завтра, в финальном раунде, команде предстоит сразиться за возможность пройти на следующую стадию.

Четвёртый раунд продолжат матчи Imperial/The Huns и PARIVISION/GamerLegion.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

Материалы по теме
Fnatic прошла на второй этап StarLadder Budapest Major — 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android