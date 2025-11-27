Игроку RED Canids не хватило 0,437 секунды для разминирования в матче против FaZe Clan

RED Canids выбыла со StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2, уступив FaZe Clan со счётом 1:2. Матч получился одним из самых драматичных на турнире.

Первая карта ушла бразильцам, и на Nuke команда была в шаге от того, чтобы закрыть серию. При счёте 12:11 Аллану history Лоренцу не хватило 0,437 секунды, чтобы разминировать бомбу и отправить FaZe Clan домой. Капитан Финн karrigan Андерсен вытащил решающий клатч и его команда в итоге дожала карту в овертайме — 19:17.

RED Canids имела пять матч-пойнтов: два при счёте 12:10 в основное время и ещё три на овертаймах при 15:12, но реализовать ни один не смогли. На третьей карте FaZe Clan уже контролировала ход игры и закрыла серию — 13:5.

Сегодня, 27 ноября, коллектив karrigan сыграет в посеве 2-2 за место во второй стадии мэйджора.