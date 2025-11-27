Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игроку RED Canids не хватило 0,437 секунды для разминирования в матче против FaZe Clan

Игроку RED Canids не хватило 0,437 секунды для разминирования в матче против FaZe Clan
Аудио-версия:
Комментарии

RED Canids выбыла со StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2, уступив FaZe Clan со счётом 1:2. Матч получился одним из самых драматичных на турнире.

Первая карта ушла бразильцам, и на Nuke команда была в шаге от того, чтобы закрыть серию. При счёте 12:11 Аллану history Лоренцу не хватило 0,437 секунды, чтобы разминировать бомбу и отправить FaZe Clan домой. Капитан Финн karrigan Андерсен вытащил решающий клатч и его команда в итоге дожала карту в овертайме — 19:17.

RED Canids имела пять матч-пойнтов: два при счёте 12:10 в основное время и ещё три на овертаймах при 15:12, но реализовать ни один не смогли. На третьей карте FaZe Clan уже контролировала ход игры и закрыла серию — 13:5.

Сегодня, 27 ноября, коллектив karrigan сыграет в посеве 2-2 за место во второй стадии мэйджора.

Материалы по теме
FaZe Clan осталась в одном матче до выхода во второй этап StarLadder Budapest Major — 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android