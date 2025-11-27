PARIVISION прошла дальше на мэйджоре по CS 2, оформив камбэк с 3:9 против GamerLegion

PARIVISION обыграла GamerLegion в корзине 1-2 на StarLadder Budapest Major — 2025 и продолжит борьбу за выход во вторую стадию чемпионата. Серия завершилась со счётом 2:0 — 16:14 на Overpass и 16:12 на Ancient.

На Overpass команда Джами Jame Али оформила камбэк с 3:9, методично сокращая разрыв и закрыв карту в концовке. На Ancient ключевым стал раунд при 12:12: Jame сумел разминировать бомбу в смоку против двоих соперников, что вернуло контроль PARIVISION и предопределило итог серии.

GamerLegion закончила турнир на 28-30 месте и осталась без призовых.

StarLadder Budapest Major 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.