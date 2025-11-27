Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

PARIVISION прошла дальше на мэйджоре по CS 2, оформив камбэк с 3:9 против GamerLegion

PARIVISION прошла дальше на мэйджоре по CS 2, оформив камбэк с 3:9 против GamerLegion
Комментарии

PARIVISION обыграла GamerLegion в корзине 1-2 на StarLadder Budapest Major — 2025 и продолжит борьбу за выход во вторую стадию чемпионата. Серия завершилась со счётом 2:0 — 16:14 на Overpass и 16:12 на Ancient.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 1
26 ноября 2025, среда. 22:35 МСК
PARIVISION
Окончен
2 : 0
GamerLegion

На Overpass команда Джами Jame Али оформила камбэк с 3:9, методично сокращая разрыв и закрыв карту в концовке. На Ancient ключевым стал раунд при 12:12: Jame сумел разминировать бомбу в смоку против двоих соперников, что вернуло контроль PARIVISION и предопределило итог серии.

GamerLegion закончила турнир на 28-30 месте и осталась без призовых.

StarLadder Budapest Major 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

Материалы по теме
FaZe Clan осталась в одном матче до выхода во второй этап StarLadder Budapest Major — 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android