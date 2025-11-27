Стартовал финальный сезон «Очень странных дел» — вышли четыре серии

Сегодня на Netflix состоялась премьера первых четырёх серий финального сезона «Очень странных дел». Это грандиозный финал сериала, который запустили в 2016 году.

Следующие три эпизода выпустят 25 декабря, а восьмая и последняя серия выйдет 31 декабря, но в России премьера состоится на следующий день в 4:00 мск: то есть 26 декабря и 1 января 2026-го.

Сюжет пятого сезона продолжит историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Спустя полтора года после событий четвёртого сезона главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр куда-то исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хоукинсе карантин.

Видео доступно на YouTube-канале Stranger Things. Права на видео принадлежат Netflix.