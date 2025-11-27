Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 4. Групповой этап
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал финальный сезон «Очень странных дел» — вышли четыре серии

Стартовал финальный сезон «Очень странных дел» — вышли четыре серии
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня на Netflix состоялась премьера первых четырёх серий финального сезона «Очень странных дел». Это грандиозный финал сериала, который запустили в 2016 году.

Следующие три эпизода выпустят 25 декабря, а восьмая и последняя серия выйдет 31 декабря, но в России премьера состоится на следующий день в 4:00 мск: то есть 26 декабря и 1 января 2026-го.

Сюжет пятого сезона продолжит историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Спустя полтора года после событий четвёртого сезона главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр куда-то исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хоукинсе карантин.

Видео доступно на YouTube-канале Stranger Things. Права на видео принадлежат Netflix.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android