У Джеймса Кэмерона почти получилось снять экранизацию «Злой»

Комментарии

Режиссёр «Аватара» и других фильмов Джеймс Кэмерон рассказал, что в прошлом у него почти удалось снять экранизацию «Злой», сиквел которой сейчас покоряет кинотеатры и собирает приличную кассу.

По словам постановщика, он бы снял «Злую», но не смог найти «нужную песню», а вот что под этим означает, Кэмерон объяснять не стал.

Такие фильмы, как, скажем, «Дюна» или даже «Злая» должны быть событийными, чтобы на них ходили в кино. Я почти снял «Злую» в своё время. Мне очень нравится эта история, но я не смог найти нужную песню.

А своим любимым фильмом-мюзиклом режиссёр назвал «Волшебника страны Оз» 1939 года выпуска.

